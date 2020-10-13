В рамках 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Германии принимает команду Швейцарии. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Германия – Швейцария начнется в 21:45 по киевскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на телеканале "Футбол 2", в свою очередь "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в Кельне.

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Стартовые составы команд:

Германия: Нойер – Госенс, Рюдигер, Гинтер, Клостерманн – Кроос, Киммих – Горецка – Гнабри, Хаверц, Вернер

Запасные: Лено, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмидт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Джан

Швейцария: Зоммер – Видмер, Эльведи, Шер, Родригес – Цубер, Джака, Фройлер, Шакири – Гавранович, Сеферович

Запасные: Мвого, Омлин, Бенито, Омерагич, Кюмерт, Иттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеди, Фернандес

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