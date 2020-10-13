Мощный старт матча от швейцарцев стал настоящим откровением для Бундестим. Как следствие, немцы упустили выпад гостей уже на 5-й минуте. Пригодился команде Петковича угловой: навес хозяева вынесли прямо на Фройлера, тот головой загрузил мяч обратно в штрафную, а там Марио Гавранович элегантным парашютом забросил мяч в дальний угол ворот Нойера.

Германия – Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций – как это было

Неожиданно забив, Швейцария не засела в оборону. Альпийцы продолжила нагнетать ситуацию впереди, несмотря на счет. Это дало свои плоды уже на экваторе тайма. Сеферович после паса из глубины убежал по левому флангу и выложил мяч под удар Фройлеру – Ремо уверенно переиграл Нойера в ближнем бою. Это 2:0.

Голевой фестиваль в видеообзоре матча Германия – Швейцария – 3:3

К счастью подопечных Лёва, они быстро сумели отквитать один мяч: Хаверц обокрал защитника и сбросил вперед на Вернера, Тимо продвинулся вперед и легко (зато умело!) пробил в дальний угол – Зоммер лишь провел мяч взглядом.

До перерыва команды обменялись еще несколькими молниеносными выпадами, но больше не забивали. Зато сразу с началом второй половины принципиальные оппоненты продолжили голевой фестиваль. В течение пяти минут сборные забили три мяча на двоих! Первым забил Кай Хаверц, самостоятельно организовав гол для себя – летний новичок Челси перехватил неудачную передачу защитника, ворвался в штрафную зону и пробил под опорную ногу голкипера в дальний угол – 2:2.

Правда, швейцарцы сразу восстановили свое преимущество. Это Гавранович вовремя включился в атаку вторым темпом и буквально расстрелял Нойера с линии штрафной. Но уже три минуты спустя немцы снова возобновили статус-кво на табло: Вернер прорвался по правому флангу и выложил на Гнабри, а Серж пятой оформил шедевральный гол.

Ударный старт тайма немного остудил пыл и немцев, и швейцарцев. В конце концов, игра успокоилась и на время основная опасность на поле возникала при стандартах. В частности, Кроос дважды бил со штрафного, но первый его выстрел остановила стенка, а второй удар хавбека Реала просвистел над девяткой гостей.

Следующий по-настоящему опасный момент Бундестим сумел организовать аж на 81-й минуте. Гнабри бросил в прорыв Дракслера, Юлиан вошел в штрафную и с острого угла попал в сетку лишь с внешней стороны. Финальные минуты прошли под диктовку немцев, однако реализовать свое преимущество в победный мяч команда Лёва так и не сумела.

Итак, невероятная ничья 3:3 – в пользу соперников Германии и Швейцарии. Хозяева имеют равное количество очков с Украиной (по 6), отставая на пункт от Испании. В свою очередь альпийцы – безнадежно последние с 2-мя баллами в активе.

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