Німеччина – Швейцарія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ліги націй
У рамках 4-го туру Ліги націй УЄФА збірна Німеччини приймає команду Швейцарії. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.
Матч Німеччина – Швейцарія розпочнеться о 21:45 за київським часом. У прямому ефірі зустріч можна переглянути на телеканалі "Футбол 2", натомість "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку в Кельні.
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Стартові склади команд:
Німеччина: Нойєр – Госенс, Рюдігер, Гінтер, Клостерманн – Кроос, Кімміх – Горецка – Гнабрі, Хаверц, Вернер
Запасні: Лєно, Трапп, Кох, Хальстенберг, Та, Дракслер, Брандт, Вальдшмідт, Нойхаус, Зюле, Хофманн, Джан
Швейцарія: Зоммер – Відмер, Ельведі, Шер, Родрігес – Цубер, Джака, Фройлер, Шакірі – Гаврановіч, Сеферовіч
Запасні: Мвого, Омлін, Беніто, Омерагіч, Кюмерт, Іттен, Варгас, Соу, Фасснахт, Лотомба, Мехмеді, Фернандес
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