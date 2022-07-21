Женское Евро-2020, 1/4 финала

Англия – Испания – 2:1

Голы: Тун, 84, Стенвэй, 96 – Эстер, 54

Испания даже на фоне серьезных кадровых потерь смогла дать достойный бой одному из фаворитов турнира. Первый тайм завершился без голов. Ничей счет справедлив, но было бы логичнее, если бы он не был "сухим".

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А вот после перерыва "Фурия роха" воспользовалась едва ли не первой ошибкой хозяек и неожиданно открыла счет. Делль Кастильо сделала все, чтобы Эстер было как можно удобнее забивать. До победы Испании не хватило менее 10 минут. На 84-й Тун сравняла, и после этого Англию было уже не остановить.

Правда, окончательно оформить выход в полуфинал хозяйки в основное время матча не смогли. Однако уже на старте экстра-тайма Джорджия Стенвэй мощным ударом из-за пределов штрафной забила, как оказалось, победный мяч. Соперника в полуфинале Англия узнает 22 июля. Им станет победитель пары Швеция – Бельгия.