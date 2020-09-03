Соперники сборной Украины по группе элитного дивизиона Лиги наций встречаются в матче первого тура. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Германия – Испания стартует в 21:45 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Футбол 2". Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

Сборная Украины получила в группу двух чемпионов мира. Пока "сине-желтые" экзаменуют Швейцарию, в параллельном матче победителя определят Германия и Испания. Обе команды начинают Лигу наций не в оптимальном составе – Йоахим Лев и Луис Энрике в условиях насыщенного посткарантинного графика не могут рассчитывать на всех сильнейших.

Стартовые составы команд

Германия: Трапп – Джан, Зюле, Рюдигер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Хаверц, Сердар.

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Руис, Бускетс, Алькантара – Навас, Родриго, Ферран Торрес.

Запасные: Кепа, Симон, Льоренте, Мерино, Ольмо, Морено, Эрик Гарсия, Родри, Ансу Фати, Оскар, Регилон.

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