Суперники збірної України по групі елітного дивізіону Ліги націй зустрічаються в матчі першого туру. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Іспанія стартує о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 2". Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Збірна України отримала в групу двох чемпіонів світу. Поки "синьо-жовті" екзаменують Швейцарію, в паралельному матчі переможця визначать Німеччина та Іспанія. Обидві команди розпочинають Лігу націй не в оптимальному складі – Йоахім Льов і Луїс Енріке в умовах насиченого посткарантинного графіка не можуть розраховувати на всіх найсильніших.

Стартові склади команд

Німеччина: Трапп – Джан, Зюле, Рюдігер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасні: Лєно, Бауманн, Гінтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмідт, Кох, Хаверц, Сердар.

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Руїс, Бускетс, Алькантара – Навас, Родріго, Ферран Торрес.

Запасні: Кепа, Сімон, Льоренте, Меріно, Ольмо, Морено, Ерік Гарсія, Родрі, Ансу Фаті, Оскар, Регілон.

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