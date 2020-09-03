Встречу принимает стадион Арена Львов. Где смотреть матч Украина – Швейцария онлайн? Игру показывает "Футбол 1", начиная с 21:35. Также прямая трансляция на канале "Украина". Сам матч, как и онлайн-трансляция Украина – Швейцария на "Футбол 24", стартует в 21:45. Две тренерские сборные. На бумаге самый простой наш соперник, потому что дальше Испания и Германия. Но именно команда Петковича выступила в финале 4 предыдущей Лиги наций. "Нати", хоть и заняли там последнее место, играли на равных с Португалией и Англией.

Украина – Швейцария: анонс и прогноз на матч Лиги наций

Это третья встреча команд. Ранее все поединки завершались вничью, но Украина под руководством Блохина прошла швейцарцев в серии пенальти на Чемпионате мира 2006. Лига наций дает возможность попасть на ЧМ-2022 двум лучшим сборным турнира, которые не смогут квалифицироваться через отбор. Команда Шевченко дебютирует в Дивизионе 1. Интересно, что нынешний судья Андрес Экберг уже работал на домашнем матче украинцев против швейцарцев. Динамо победило тогда Янг ​​Бойз 3:1. Помнят его и Малиновский, Болбат и Караваев, не проигравшие на выезде Хорватии U-21 благодаря голу Руслана.

Отмечаем появление дуэта дебютантов, которые прошлый сезон провели в Заре. Динамовец Александр Тымчик сыграет на правом фланге обороны вместо Караваева. Новичок Андерлехта Богдан Михайличенко меняет травмированного Миколенко слева.

Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка – Мораес

Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев

Швейцария: Зоммер – Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Цубер – Эмболо, Джака, Соу, Варгас – Сеферович