Украина – Швейцария: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги наций – Шевченко выпустил дебютантов
Украина и Швейцария встречаются в 1 туре Лиги наций. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Встречу принимает стадион Арена Львов. Где смотреть матч Украина – Швейцария онлайн? Игру показывает "Футбол 1", начиная с 21:35. Также прямая трансляция на канале "Украина". Сам матч, как и онлайн-трансляция Украина – Швейцария на "Футбол 24", стартует в 21:45. Две тренерские сборные. На бумаге самый простой наш соперник, потому что дальше Испания и Германия. Но именно команда Петковича выступила в финале 4 предыдущей Лиги наций. "Нати", хоть и заняли там последнее место, играли на равных с Португалией и Англией.
Украина – Швейцария: анонс и прогноз на матч Лиги наций
Это третья встреча команд. Ранее все поединки завершались вничью, но Украина под руководством Блохина прошла швейцарцев в серии пенальти на Чемпионате мира 2006. Лига наций дает возможность попасть на ЧМ-2022 двум лучшим сборным турнира, которые не смогут квалифицироваться через отбор. Команда Шевченко дебютирует в Дивизионе 1. Интересно, что нынешний судья Андрес Экберг уже работал на домашнем матче украинцев против швейцарцев. Динамо победило тогда Янг Бойз 3:1. Помнят его и Малиновский, Болбат и Караваев, не проигравшие на выезде Хорватии U-21 благодаря голу Руслана.
Отмечаем появление дуэта дебютантов, которые прошлый сезон провели в Заре. Динамовец Александр Тымчик сыграет на правом фланге обороны вместо Караваева. Новичок Андерлехта Богдан Михайличенко меняет травмированного Миколенко слева.
Украина: Пятов – Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Ярмоленко, Зинченко, Малиновский, Коноплянка – Мораес
Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев
Швейцария: Зоммер – Мбабу, Родригес, Эльведи, Аканджи, Цубер – Эмболо, Джака, Соу, Варгас – Сеферович