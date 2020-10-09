Полузащитник Боруссии М и сборной Германии Йонас Хофман рассчитывает на победу в матче Лиги наций против Украины.

"Конечно, можно стоять позади и долго выбивать мячи, но это не тот футбол, в который мы хотим играть. Мы хотим доминировать и не оставлять игру оппоненту. Но, конечно, мы должны думать о том, как сохранять преимущество.

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Мы хотим и знаем, как обыграть Украину. Каждая новая победа добавляет команде больше легкости и уверенности. Правда, сейчас в сборной отличная атмосфера. Мы мотивированы и работаем без устали. Было бы замечательно получить адекватное вознаграждение за нашу работу", – цитирует Хофмана DFB.

Матч Украина – Германия состоится 10 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры третьего тура группового этапа Лиги наций 2020/21 – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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