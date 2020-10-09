"Звичайно, можна стояти позаду і довго вибивати м'ячі, але це не той футбол, у який ми хочемо грати. Ми хочемо домінувати і не залишати гру опонентові. Але, звичайно, ми повинні думати про те, як зберігати перевагу.

Україна – Німеччина: передматчева прес-конференція Йоахіма Льова

Ми хочемо і знаємо, як обіграти Україну. Кожна нова перемога додає команді більше легкості та впевненості. Правда, зараз у збірній чудова атмосфера. Ми мотивовані і працюємо без утоми. Було б чудово отримати адекватну винагороду за нашу працю", – цитує Хофмана DFB.

Матч Україна – Німеччина відбудеться 10 жовтня у Києві на НСК Олімпійський. Початок гри третього туру групового етапу Ліги націй 2020/21 – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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