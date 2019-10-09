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Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – "альбиселесте" удался красивый камбэк

9 октября 23:45 34 Читати українською
Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – "альбиселесте" удался красивый камбэк
Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – "альбиселесте" удался красивый камбэк

Товарищеская встреча между сборными Германии и Аргентины победителя не выявила (2:2).

Товарищеские матчи
Германия
2
2 : 2
2
Аргентина
21:45 09:10:2019
завершено
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларио 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабри
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларио
85’ Лукас Окампос

Йоахим Лев на товарищеский матч выставил довольно интересный состав с молодым Вальдшмидтом на острие атаки, Кохом в центре обороны и долгожданным тер Штегеном в воротах. Лео Скалони решил сыграть более-менее основным составом, за исключением позиции голкипера (в рамку встал Маркесин), Рохо в защите и Перейры в средней линии. Месси не попал в заявку из-за дисквалификации.

Поединок начался в размеренном темпе и без особого обострения. Гости пытались высоко прессинговать, но у чужих ворот ничего интереснее выбитого прострела де Пауля аргентинцы на старте встречи не создали. Немцы также не впечатляли, но они действовали несколько конкретнее, проверяя оборону соперника рывками по флангам и кроссами. Единственный опасный момент в первой трети тайма произошел на 14-й минуте после врывания Брандта на правый край штрафной и удара низом – Маркесин парировал!

Впрочем, уже через минуту хозяева вырвались вперед усилиями Гнабри, который принял передачу Клостерманна с правого фланга, классно прокинул себе мяч и с острого угла прошил голкипера – 1:0! Ещё через три минуты счёт голам за сборную Германии мог открыть Кох, который замкнул подачу с углового (Маркесин сыграл надёжно), а ещё через три Гнабри к забитому мячу добавил ассист. Получилось очень просто: Клостерманн перехватил мяч на правом фланге, протащил до чужой трети поля и отдал вправо на Сержа, а тот прострелил в центр штрафной – Хаверцу оставалось только переиграть вратаря. 2:0!

После этого немцы провели ещё несколько опасных подходов к штрафной, но завершить их ударом не удавалось. Исключением стала атака на 30-й минуте, которая оборвалась фолом в метрах 25-ти от ворот Маркесина – арбитр назначил штрафной, а Хальстенберг мощным выстрелом попал в перекладину. Аргентинцы до этого момента вообще ничем не отвечали, но на 33-й едва не отыгрались усилиями де Пауля, пробившего с дистанции в дальнюю девятку – теперь уже каркас сыграл за хозяев. На 35-й также произошел удар Корреа с лёту после подачи з фланга, но получилось слишком высоко.

В целом же "Бундестим" контролировал все рычаги игры, лишь изредка позволяя "альбиселесте" создать что-то острое. В частности, на 40-й минуте полумомент произошел после розыгрыша штрафного с ударом де Пауля метров с 25-ти – выше ворот. Немцы ответили на 45-й ударом Гнабри мимо дальней штанги, но очень опасно это не выглядело. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте 2:0.

Начало второго тайма особо не отличалось от первого – аргентинцы катали мяч далеко от ворот, а немцы время от время создавали голевые моменты. Так, уже на 47-й минуте "Манншафт" мог устроить разгром, но замыкание подачи с углового в исполнении Вальдшмидта пришлось в внешнюю сторону сетки. Через 10 минут после этого эпизода "альбиселесте" заработали свой корнер, но вместо удара по воротам тер Штегена произошла шикарная контратака хозяев с выходом Джана один-на-один с голкипером – впрочем, переиграть его в ближнем бою Эмре не удалось.

Казалось, что сборная Аргентины в этот вечер вообще не потревожит оборону Германии, но на 60-х минутах, после ряда замен с обеих сторон, характер матча несколько изменился. В частности, на поле появился Аларио, а "альбиселесте" еще до выхода Лукаса на поле захватили контроль над центром поля. Хозяева не сразу оценили ситуацию, за что были наказаны на 66-й минуте: Акунья исполнил классную подачу с левого фланга в штрафную, а Лукас Аларио точным ударом головой переправил мяч в ворота – 2:1!

На 70-й счет мог сравниться благодаря ошибке Киммиха и дальнему выстрелу Паредеса, но тер Штеген в красивом прыжке вытащил мяч из-под правой штанги. Йозуа мог исправиться за свою ошибку прямым ударом со штрафного на 75-й минуте, но его парировал Маркесин. Через три минуты после этого Аларио снова оказался в центре внимания, пробив с линии штрафной с передачи Саравии, но мяч покатился мимо левого нижнего угла. На этом хавбек Байера не остановился, вместе с Лаутаро отобрав "круглого" у Киммиха и прострелив с острого угла, но защитникам "Бундестим" удалось вынести сферу чуть ли не с линии ворот.

На 82-й минуте произошёл еще один панический момент у ворот тер Штегена – и снова защитники "Манншафт" играли на вынос. Сборную Германии было просто не узнать: подопечные Йогги Лёва терялись под прессингом, почти не создавали моментов и явно не успевали за соперниками. В конце концов, хозяева были наказаны на 85-й: после перехвата мяча в центре поля Аларио протянул мяч в штрафную, обыграв двух футболистов и выкатив передачу на левый край под удар Окампосу – Лукас же пробил точно под ближнюю штангу, сравняв счёт!

Через несколько минут после этого проход Аларио с опасным прострелом едва не завершился третьим голом, но немцы устояли. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2. Для сборной Аргентины такой счёт равен победе.

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