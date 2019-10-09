Аргентина на выезде расписала боевую ничью с Германией – "альбиселесте" удался красивый камбэк

Товарищеская встреча между сборными Германии и Аргентины победителя не выявила (2:2).

Йоахим Лев на товарищеский матч выставил довольно интересный состав с молодым Вальдшмидтом на острие атаки, Кохом в центре обороны и долгожданным тер Штегеном в воротах. Лео Скалони решил сыграть более-менее основным составом, за исключением позиции голкипера (в рамку встал Маркесин), Рохо в защите и Перейры в средней линии. Месси не попал в заявку из-за дисквалификации.

Поединок начался в размеренном темпе и без особого обострения. Гости пытались высоко прессинговать, но у чужих ворот ничего интереснее выбитого прострела де Пауля аргентинцы на старте встречи не создали. Немцы также не впечатляли, но они действовали несколько конкретнее, проверяя оборону соперника рывками по флангам и кроссами. Единственный опасный момент в первой трети тайма произошел на 14-й минуте после врывания Брандта на правый край штрафной и удара низом – Маркесин парировал!

Впрочем, уже через минуту хозяева вырвались вперед усилиями Гнабри, который принял передачу Клостерманна с правого фланга, классно прокинул себе мяч и с острого угла прошил голкипера – 1:0! Ещё через три минуты счёт голам за сборную Германии мог открыть Кох, который замкнул подачу с углового (Маркесин сыграл надёжно), а ещё через три Гнабри к забитому мячу добавил ассист. Получилось очень просто: Клостерманн перехватил мяч на правом фланге, протащил до чужой трети поля и отдал вправо на Сержа, а тот прострелил в центр штрафной – Хаверцу оставалось только переиграть вратаря. 2:0!

После этого немцы провели ещё несколько опасных подходов к штрафной, но завершить их ударом не удавалось. Исключением стала атака на 30-й минуте, которая оборвалась фолом в метрах 25-ти от ворот Маркесина – арбитр назначил штрафной, а Хальстенберг мощным выстрелом попал в перекладину. Аргентинцы до этого момента вообще ничем не отвечали, но на 33-й едва не отыгрались усилиями де Пауля, пробившего с дистанции в дальнюю девятку – теперь уже каркас сыграл за хозяев. На 35-й также произошел удар Корреа с лёту после подачи з фланга, но получилось слишком высоко.

В целом же "Бундестим" контролировал все рычаги игры, лишь изредка позволяя "альбиселесте" создать что-то острое. В частности, на 40-й минуте полумомент произошел после розыгрыша штрафного с ударом де Пауля метров с 25-ти – выше ворот. Немцы ответили на 45-й ударом Гнабри мимо дальней штанги, но очень опасно это не выглядело. В конце концов, на перерыв команды ушли при счёте 2:0.

Начало второго тайма особо не отличалось от первого – аргентинцы катали мяч далеко от ворот, а немцы время от время создавали голевые моменты. Так, уже на 47-й минуте "Манншафт" мог устроить разгром, но замыкание подачи с углового в исполнении Вальдшмидта пришлось в внешнюю сторону сетки. Через 10 минут после этого эпизода "альбиселесте" заработали свой корнер, но вместо удара по воротам тер Штегена произошла шикарная контратака хозяев с выходом Джана один-на-один с голкипером – впрочем, переиграть его в ближнем бою Эмре не удалось.

Казалось, что сборная Аргентины в этот вечер вообще не потревожит оборону Германии, но на 60-х минутах, после ряда замен с обеих сторон, характер матча несколько изменился. В частности, на поле появился Аларио, а "альбиселесте" еще до выхода Лукаса на поле захватили контроль над центром поля. Хозяева не сразу оценили ситуацию, за что были наказаны на 66-й минуте: Акунья исполнил классную подачу с левого фланга в штрафную, а Лукас Аларио точным ударом головой переправил мяч в ворота – 2:1!

На 70-й счет мог сравниться благодаря ошибке Киммиха и дальнему выстрелу Паредеса, но тер Штеген в красивом прыжке вытащил мяч из-под правой штанги. Йозуа мог исправиться за свою ошибку прямым ударом со штрафного на 75-й минуте, но его парировал Маркесин. Через три минуты после этого Аларио снова оказался в центре внимания, пробив с линии штрафной с передачи Саравии, но мяч покатился мимо левого нижнего угла. На этом хавбек Байера не остановился, вместе с Лаутаро отобрав "круглого" у Киммиха и прострелив с острого угла, но защитникам "Бундестим" удалось вынести сферу чуть ли не с линии ворот.

На 82-й минуте произошёл еще один панический момент у ворот тер Штегена – и снова защитники "Манншафт" играли на вынос. Сборную Германии было просто не узнать: подопечные Йогги Лёва терялись под прессингом, почти не создавали моментов и явно не успевали за соперниками. В конце концов, хозяева были наказаны на 85-й: после перехвата мяча в центре поля Аларио протянул мяч в штрафную, обыграв двух футболистов и выкатив передачу на левый край под удар Окампосу – Лукас же пробил точно под ближнюю штангу, сравняв счёт!

Через несколько минут после этого проход Аларио с опасным прострелом едва не завершился третьим голом, но немцы устояли. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2. Для сборной Аргентины такой счёт равен победе.