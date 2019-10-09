Аргентина на виїзді розписала бойову нічию з Німеччиною – "альбіселесте" вдався красивий камбек

Товариська зустріч між збірними Німеччини та Аргентини переможця не виявила (2:2).

Йоахім Льов на товариський матч виставив доволі цікавий склад з молодим Вальдшмідтом на вістрі атаки, Кохом в центрі оборони та довгоочікуваним тер Штегеном у воротах. Лео Скалоні вирішив зіграти більш-менш основним складом, за виключенням позиції голкіпера (в рамку став Маркесін), Рохо в захисті та Перейри в середній лінії. Мессі не потрапив у заявку через дискваліфікацію.

Поєдинок розпочався у розміреному темпі й без особливого загострення. Гості намагалися високо пресингувати, але біля чужих воріт нічого цікавішого за один вибитий простріл де Пауля аргентинці на старті зустрічі не створили. Німці також не вражали, але вони діяли дещо конкретніше, перевіряючи оборону суперника ривками по флангах та кросами. Єдиний небезпечний момент у першій третині тайму стався на 14-й хвилині після вирвання Брандта на правий край штрафного та удару низом – Маркесін парирував!

Втім, вже за хвилину господарі вирвались уперед зусиллями Гнабрі, який прийняв передачу Клостерманна з правого флангу, класно прокинув собі м'яч та з гострого кута прошив голкіпера – 1:0! Ще за три хвилини лік голам за збірну Німеччини міг відкрити Кох, який замкнув подачу з кутового (Маркесін зіграв надійно), а ще через три Гнабрі до забитого м'яча додав асист. Вийшло дуже просто: Клостерманн перехопив м'яч на правому фланзі, протягнув до чужої третини поля й віддав вправо на Сержа, а той прострілив в центр штрафного – Хаверцу залишалося тільки переграти воротаря. 2:0!

Після цього німці провели ще кілька небезпечних підходів до карного майданчика, але завершити їх ударом не вдавалося. Виключенням стала атака на 30-й хвилині, яка обірвалася фолом в метрах 25-ти від воріт Маркесіна – арбітр призначив штрафний, а Хальстенберг потужним пострілом влучив у поперечину. Аргентинці до цього моменту взагалі нічим не відповідали, але на 33-й ледь не відігралися зусиллями де Пауля, який пробив з дальньої дистанції в дев'ятку – тепер вже каркас зіграв за господарів. На 35-й також стався удар Корреа зльоту після подачі з флангу, але вийшло занадто високо.

Загалом же "Бундестім" контролював усі важелі гри, лише зрідка дозволяючи "альбіселесте" створити щось гостре. Зокрема, на 40-й хвилині напівмомент стався після розіграшу штрафного з ударом де Пауля метрів з 25-ти – вище воріт. Німці відповіли на 45-й ударом Гнабрі повз дальню стійку, але дуже небезпечно це не виглядало. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 2:0.

Початок другого тайму особливо не відрізнявся від першого – аргентинці катали м'яч далеко від воріт, а німці час від час створювали гольові моменти. Так, вже на 47-й хвилині "Манншафт" міг влаштувати розгром, але замикання подачі з кутового у виконанні Вальдшмідта прийшлося у зовнішній бік сітки. За 10 хвилин після цього епізоду "альбіселесте" заробили свій корнер, але замість удару по воротах тер Штегена сталася шикарна контратака господарів з виходом Джана віч-на-віч з голкіпером – втім, переграти його у ближньому бою Емре не вдалося.

Здавалося, що збірна Аргентини цього вечора взагалі не потривожить оборону Німеччини, але на 60-х хвилинах, після низки замін з обох боків, характер матчу дещо змінився. Зокрема, на полі з'явився Аларіо, а його партнери ще до виходу Лукаса на поле захопили контроль над центром поля. Господарі не одразу оцінили ситуацію, за що були покарані на 66-й хвилині: Акунья виконав класну подачу з лівого флангу в штрафний, а Лукас Аларіо точним ударом головою переправив м'яч у ворота – 2:1!

На 70-й рахунок міг зрівнятися завдяки помилці Кімміха та дальному пострілу Паредеса, але тер Штеген у красивому стрибку витягнув м'яч з-під правої стійки. Йозуа міг виправитися за власну помилку прямим ударом зі штрафного на 75-й хвилині, але його парирував Маркесін. За три хвилини після цього Аларіо знову опинився в центрі уваги, пробивши з лінії карного майданчика з передачі Саравії, але м'яч покотився повз лівий нижній кут. На цьому хавбек Байєра не зупинився, разом з Лаутаро відібравши "круглого" у Кімміха й простріливши з гострого кута, але захисникам "Бундестім" вдалося винести сферу ледь не з лінії воріт.

На 82-й хвилині стався ще один панічний момент біля воріт тер Штегена – і знову захисники "Манншафта" грали на виніс. Збірна Німеччини було просто не впізнати: підопічні Йоггі Льова губилися під пресингом, майже не створювали моментів і явно не встигали за суперниками. Зрештою, господарі були покарані на 85-й: після перехоплення м'яча в центрі поля Аларіо протягнув м'яч у штрафний, обігравши двох футболістів та викотивши передачу на лівий край під удар Окампосу – Лукас же пробив точно під ближню стійку, зрівнявши рахунок!

За кілька хвилин по цьому прохід Аларіо з небезпечним прострілом ледь не завершився третім голом, але німці встояли. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 2:2. Для збірної Аргентини такий рахунок рівний перемозі.