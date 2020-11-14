Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык поделился ожиданиями от поединка между украинской и немецкой командами.

"Это не ключевой матч для сборной Украины в Лиге наций, главная игра будет против Швейцарии во вторник. Впрочем, этот поединок статусно важен для команды Шевченко.

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В принципе, украинцам под силу зацепиться за ничью. В крайнем случае на гол точно наработаем. Нужно понимать, что Швейцария может добыть положительный результат с Испанией, тогда нам тоже кровь из носу нужны будут очки. Это – главная идея.

Сборная Украины будет играть очень осторожно. Помним, что в Киеве удалось неплохо сыграть против немцев. Думаю, что так же нормально "сине-желтые" могут выступить и на выезде. Германия стремится одержать победу, ведь имеет цель – выиграть Лигу наций. Я надеюсь, что такое стремление может сыграть плохую шутку для нашего соперника. Спрогнозирую, что обе команды забьют, будет ничья, а итоговый счет – 1:1", – сказал Цыганик в комментарии изданию "РБ".

Напомним, матч против команды Йоахима Лёва подопечные Шевченко проведут уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

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