Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик поділився очікуваннями від поєдинку між українською та німецькою командами.

"Це не ключовий матч для збірної України в Лізі націй, головна гра буде проти Швейцарії у вівторок. Утім, цей поєдинок статусно важливий для команди Шевченка.

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У принципі, українцям до снаги зачепитися за нічию. У крайньому випадку на гол точно напрацюємо. Потрібно розуміти, що Швейцарія може вибороти позитивний результат з Іспанією, тоді нам теж кров із носу потрібна будуть очки. Це – головна ідея.

Збірна України гратиме дуже обережно. Пам’ятаємо, що в Києві вдалося непогано зіграти проти німців. Думаю, що так само нормально "синьо-жовті" можуть виступити і на виїзді. Німеччина прагне здобути перемогу, адже має мету – виграти Лігу націй. Я сподіваюся, що таке прагнення може зіграти в поганий жарт для нашого суперника. Спрогнозую, що обидві команди заб’ють, буде нічия, а підсумковий рахунок – 1:1", – сказав Циганик у коментарі виданню "РБ".

Нагадаємо, матч проти команди Йоахіма Льова підопічні Шевченка проведуть вже сьогодні, 14 листопада, о 21:45.

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