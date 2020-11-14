Защитник бельгийского Андерлехта и сборной Украины Богдан Михайличенко прокомментировал ситуацию со вспышкой COVID-19 в команде.

"Все были немного в панике, не знали кто заразился, как, где... Жаль ребят. Они нам помогли, конечно.

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Но надо выбираться из такой ситуации и играть", – сказал Михайличенко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, положительные тесты на COVID-19 накануне матча против Германии сдали Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков. Кроме этого, болезнь обнаружили и у администратора национальной сборной Вадима Комардина.

Матч против команды Йоахима Лёва состоится уже сегодня, 14 ноября, в 21:45.

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