Германия - Швеция: кулисы победного супергола на 90+5, которого могло и не быть – бить хотел... Нойер, и еще 3 варианта

Стали известны кулисы решающего момента в матче 2 тура Чемпионата мира 2018 между Германией и Швецией.

Невероятная история, которая стоит за вымученной победой команды Йоахима Лева. 90+5 минута матча Германия – Швеция, Тимо Вернер зарабатывает стандарт почти на боковой линии штрафной. "Отдай хорошенько мяч. Давай, Тони!" – кричал со скамейки Хуммельс, который после игры с Мексикой переквалифицировался в резервиста.

ЧМ-2018 Германия – Швеция: золотой гол королей драмы в меньшинстве и нереальная интрига в группе

В это же время нервы сдавали у одинокого мужчины на противоположной половине поля. Мануэль Нойер махал руками тренерскому штабу, будто боялся утонуть в море позора. Голкипер Баварии хотел выполнить последний в матче штрафной удар. Лев не поддался на эмоции и не дал разрешения Нойеру сделать этот странный шаг. Почему? Главный тренер предпочитал математические шансы в последнем туре, боясь нарваться на контру шведов без вратаря, которая окончательно похоронила бы чемпионов еще во 2-м туре.

В то же время Марио Гомес показывал, чтобы Кроос сделал острую подачу на ближнюю штангу. В этот же момент Томас Мюллер искал пространство в сердце штрафной, осознавая ничтожно малые шансы зацепиться за мяч на дальней.

Шведы кричали и мотивировали друг друга, пытаясь отбить последнюю угрозу на пути в 1/8 финала. На часах польского судьи истекали последние секунды компенсированного времени. Все сине-желтые стояли стеной в собственной штрафной: 7 с голкипером во вратарской, двое чуть выше и еще двое в стенке. Почему так мало? Да потому что все ожидали традиционной культурной программы – розыгрыша или подачи.

О решении Крооса знали только двое. Кроме самого Тони, это еще Марко Ройс, который идеально ассистировал хавбеку Реала в этой сверхсложной стрессовой ситуации. Интересно, что сам полузащитник Борсии Дортмунд был готов взять ответственность на себя. Ройс в начале второго тайма забил гол и чувствовал уверенность в своих силах. Марко был готов решить судьбу встречи.

"Оставь, это мой", – парировал Тони. "Будешь подавать?" – спросил Ройс. "Нет, я отдам тебе, ты остановишь мяч, а я пробью", – инструкции Крооса были такими четкими, как ни у одного тренера. Кроос блестяще проанализировал ситуацию и решил, что надо бить, а не подавать. Мяч, который был за пределами штрафной, благодаря короткому розыгрышу оказался внутри, а потом полетел по дуге...

"В этом матче мы много раз подавали, поэтому нужно было что-то менять. Я знал, что шведы ожидают очередного навеса. Стала понятно, что нужно пробивать", – цитирует Крооса Marca. Этот игрок как никто заслужил гол в том матче, в котором отдал 121 точный пас из 127 в целом.

Немецкий архитектор, кто-то вроде Пирло для Бундесманшафт. Наверное, самая светлая голова ЧМ-2018 не в плане цвета, а в плане качества футбольного мышления. Без которой чемпионы мира де-факто потеряли бы приставку "действующие" уже после двух стартовых матчей. Особый менталитет короля Европы, выработанный за последние 3 сезона в Лиге чемпионов, отметил в микст-зоне едва ли не каждый партнер по сборной.

"Это был просто великолепный удар. К тому же, он принял такое решение на 90+5 минуте матча, когда мы одной ногой были за пределами ЧС", – комментирует гол соавтор чуда Марко Ройс. Он получил звание игрока матча, но вся слава в тот вечер и следующие несколько дней принадлежала прежде всего Кроосу. Проклятие в виде провала чемпионов мира на следующем Мундиале? Нет, в Германии не слышали. Просто в Германии есть свой босс клана, и его также зовут Тони.