Німеччина – Швеція: куліси переможного супергола на 90+5, якого могло й не бути – бити хотів... Нойєр, і ще 3 варіанти

Стали відомі куліси вирішального моменту в матчі 2 туру Чемпіонату світу 2018 між Німеччиною та Швецією.

Неймовірна історія, яка стоїть за вимученою перемогою команди Йоахіма Льова. 90+5 хвилина матчу Німеччина – Швеція, Тімо Вернер заробляє стандарт майже на боковій лінії штрафного майданчика. "Віддай добре м'яч. Давай, Тоні!" – кричав з лавки Хуммельс, який після гри з Мексикою перекваліфікувався на резервіста.

ЧС-2018 Німеччина – Швеція: золотий гол королів драми в меншості та нереальна інтрига у групі

У цей же час нерви здавали в самотнього чоловіка на протилежній половині поля. Мануель Нойєр махав руками до тренерського штабу, ніби боявся втонути в морі ганьби. Голкіпер Баварії хотів виконати останній в матчі штрафний удар. Льов не піддався на емоції і не дав дозволу Нойєру зробити цей дивний крок. Чому? Головний тренер віддавав перевагу математичним шансам в останньому турі, боячись нарватись на контру шведів без воротаря, яка б остаточно поховала чемпіонів ще у 2-му турі.

Водночас Маріо Гомес показував, щоб Кроос зробив гостру подачу на ближню стійку. У цей же момент Томас Мюллер шукав простору в серці штрафного майданчика, усвідомлюючи нікчемно малі шанси зачепитись за м'яч на дальній.

Шведи кричали і мотивували один одного, намагаючись відбити останню загрозу на шляху до 1/8 фіналу. На годиннику польського судді спливали останні секунди компенсованого часу. Усі синьо-жовті стояли стіною у власному штрафному: 7 з голкіпером у воротарському, двоє трохи вище і ще двоє у стінці. Чому так мало? Бо всі очікували традиційної культурної програми – розіграшу чи подачі.

Про рішення Крооса знали лише двоє. Крім самого Тоні, це ще Марко Ройс, який ідеально асистував хавбеку Реала в цій надскладній стресовій ситуації. Цікаво, що сам півзахисник Борсії Дортмунд був готовим взяти відповідальність на себе. Ройс на початку другого тайму забив гол і відчував впевненысть у своїх силах. Марко був готовий вирішити долю зустрічі.

"Залиш, це мій", – парирував Тоні. "Будеш подавати?" – спитав Ройс. "Ні, я віддам тобі, ти зупиниш м'яч, а я проб'ю", – інструкції Крооса були чіткішими, ніж будь-якого тренера. Кроос блискуче проаналізував ситуацію і вирішив, що треба бити, а не подавати. М'яч, який був за межами штрафного, завдяки короткому розіграшу опинився всередині, а потім полетів по дузі...

"У цьому матчі ми безліч разів подавали, тож треба було щось міняти. Я знав, що шведи чекають на черговий навіс. Стала зрозуміло, що потрібно пробивати", – цитує Крооса Marca. Цей гравець як ніхто заслужив на гол у тому матчі, в якому віддав 121 точний пас зі 127 загалом.

Німецький архітектор, хтось на зразок Пірло для Бундесманшафт. Напевно, найсвітліша голова ЧС-2018 не у плані кольору, а якості футбольного мислення. Без якої чемпіони світу де-факто втратили б приставку "чинні" уже після двох стартових матчів. Особливий менталітет короля Європи, вироблений за останні 3 сезони в Лізі чемпіонів, відзначив у мікст-зоні ледь не кожен партнер по збірній.

"Це був просто чудовий удар. До того ж, він прийняв таке рішення на 90+5 хвилині матчу, коли ми однією ногою були за межами ЧС", – коментує гол співавтор дива Марко Ройс. Він отримав звання гравця матчу, але вся слава того вечора і наступні кілька днів належала насамперед Кроосу. Прокляття у вигляді провалу чемпіонів світу на наступному Мундіалі? Ні, в Німеччині не чули. Просто у Німеччини є свій бос клану, і його також звуть Тоні.