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Гент продал звездного партнера Яремчука за рекордную сумму

22:03 - Читати українською
Гент продал звездного партнера Яремчука за рекордную сумму
Джонатан Дэвид / Фото ФК Гент

Форвард Гента Джонатан Дэвид продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Лилль приобрел лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Бельгии Джонатана Дэвида, сообщает официальный сайт Гента.

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Французы заплатили Генту за 20-летнего канадца более 30 млн евро, что делает Джонатана самым дорогим трансфером на выход в истории бельгийского чемпионата. Темнокожий нападающий был основным партнером Романа Яремчука в атакующей линии Гента.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Дэвид провел 27 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 7-ю ассистами.

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Теги
Трансферы Роман Роман Яремчук Джонатан Джонатан Дэвид Лилль Лилль Гент Гент Бельгия
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