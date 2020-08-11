Гент продал звездного партнера Яремчука за рекордную сумму

Лилль приобрел лучшего бомбардира прошлого сезона чемпионата Бельгии Джонатана Дэвида, сообщает официальный сайт Гента.

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Французы заплатили Генту за 20-летнего канадца более 30 млн евро, что делает Джонатана самым дорогим трансфером на выход в истории бельгийского чемпионата. Темнокожий нападающий был основным партнером Романа Яремчука в атакующей линии Гента.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Дэвид провел 27 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 7-ю ассистами.

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