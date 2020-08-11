Гент продав зіркового партнера Яремчука за рекордну суму

Лілль придбав найкращого бомбардира минулого сезону чемпіонату Бельгії Джонатана Девіда, повідомляє офіційний сайт Гента.

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Французи заплатили Генту за 20-річного канадця понад 30 млн євро, що робить Джонатана найдорожчим трансфером на вихід в історії бельгійського чемпіонату. Темношкірий нападник був основним партнером Романа Яремчука в атакувальній лінії Гента.

У минулому сезоні чемпіонату Бельгії Девід провів 27 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 7-ма асистами.

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