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Гент продав зіркового партнера Яремчука за рекордну суму

22:03 - Читать на русском
Гент продав зіркового партнера Яремчука за рекордну суму
Джонатан Девід / Фото ФК Гент

Форвард Гента Джонатан Девід продовжить кар'єру у чемпіонаті Франції.

Лілль придбав найкращого бомбардира минулого сезону чемпіонату Бельгії Джонатана Девіда, повідомляє офіційний сайт Гента.

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Французи заплатили Генту за 20-річного канадця понад 30 млн євро, що робить Джонатана найдорожчим трансфером на вихід в історії бельгійського чемпіонату. Темношкірий нападник був основним партнером Романа Яремчука в атакувальній лінії Гента.

У минулому сезоні чемпіонату Бельгії Девід провів 27 матчів, в яких відзначився 18-ма голами та 7-ма асистами.

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Теги
Трансфери Роман Роман Яремчук Джонатан Джонатан Девід Лілль Лілль Гент Гент Бельгія
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