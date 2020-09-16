Итальянский клуб сделал предложение Генту по аренде Романа Яремчука, сообщает ТаТоТаке.

Гент – Рапид – 2:1 – видеообзор матча, в котором гол Яремчука вывел бельгийцев на Динамо

Конкретной информации о том, какой именно клуб хочет видеть украинца в своем составе, пока нету. Яремчук хочет покинуть бельгийский клуб, даже несмотря на смену тренера – сам Гент намерен сохранить 24-летнего форварда до конца сезона. Transfermarkt оценивает Романа в 9,5 млн евро.

К слову, Яремчук выступает за Гент с лета 2017 года, куда перебрался з Динамо. В этом сезоне украинец провел уже 5 матчей в футболке бельгийского клуба, отметился одним голом и одним ассистом. Контракт с Гентом рассчитан до лета 2023 года.

Гент у нервовому поєдинку здолав Рапід Відень – Яремчук і Ко вийшли на Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів