Після жеребкування Гент виглядав фаворитом протистояння. Проте, невдалий старт сезону для "буйволів" неабияк похитнув віру в шанси бельгійців. А друга за місяць відставка головного тренера, та ще й у переддень матчу проти Рапіда плюс на фоні скандалу з Яремчуком, стала справжнім шоком. Новий керманич Гента, однак, без проблем повернув українського форварда в старт, а його співвітчизники – Пластун і Безус – розпочали в запасі.

Гент – Рапід: Яремчук голом наблизив бельгійців до протистояння з Динамо

Обидві команди на старті поєдинку діяли обережно, зрідка наважуючись на загострення ситуації поблизу воріт суперника. Перший справді небезпечний момент виник на 17-й хвилині, коли хавбек "зелено-білих" Мург класно бив після індивідуального проходу – поруч зі стійкою.

Гент відповів ще цікавіше. Яремчук поблизу штрафного накрутив оборонця, але за крок від карної зони був збитий іншим захисником. Покарати за грубощі українець міг майже миттєво, але після навісу Кумса зі стандарту вихованець Динамо не зміг акцентовано пробити головою.

Обмін напівмоментами трохи розслабив команди. Гент і Рапід на хвилин 10 зосередилися на боротьбі в центрі поля, а небезпека біля володінь Рофа та Штребінгера виникала хіба після стандартів. Проте, на 36-й цей відрізок матчу завершився голом. Це "буйвол" Кумс навісив із правого флангу, Яремчук відтягнув на себе увагу двох оборонців, а Ніклас Дорш головою вгатив м'яч у дальній кут – 1:0!

Забитий м'яч додав господарям наснаги, і ще до перерви підопічні Де Декера зобов'язані були подвоювати перевагу. Однак, свої моменти Гент не реалізував. Спочатку Кастро-Монтес занадто легко пробив після скидки Яремчука, потім сам українець ударив повз ворота, а на 45-й хвилині форвард програв ближній бій Штребінгеру.

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На другий тайм Рапід вийшов сповнений бажання відігратися. Майже відразу момент для Гофманна створив Мург, але австрійський центрбек головою пробив повз ворота. Натомість Кара на 52-й хвилині класно розвернувся у штрафному майданчику, та його постріл пройшов над перекладиною.

Цілком імовірно, тиск віденців дав би свої плоди вже згодом. Однак, за п'ять хвилин після нагоди Кари ведмежу послугу "зелено-білим" зробив Граймль. Юний оборонець не розібрався в епізоді й брутально прийняв на стегно Чакветадзе (травмованого грузина, зрештою, замінив Роман Безус) – пенальті. Одинадцятиметровий взявся бити Яремчук і пробив відверто невдало, та невпевнена гра воротаря дозволила українському форварду нарешті відкрити лік забитих м'ячів у сезоні.

Такий розвиток подій остаточно підкосив Рапід. Австрійський гранд за інерцією узяв м'яч під контроль, але до загострень біля воріт Рофа справа доходила рідко. В одному з епізодів Стойковіч прострілом намагався знайти форвардів Відня – ніхто з партнерів не відгукнувся. А Фунтас після пасу з глибини пробив поруч зі стійкою метрів із 20-ти.

Спробував проявити себе й 17-річний нападник гостей Демір. На 82-й хвилині турок із австрійським паспортом несподівано наважився на постріл із півкола штрафного, проте Роф, хай із другої спроби, впорався з пострілом таланта. Міг розмочити рахунок і Фунтас – м'яч пройшов над дев'яткою.

Наполегливість Деміра таки увінчалася успіхом – на 3-й доданій арбітром хвилині юніор класним обвідним ударом подарував надію австрійцям. А в останній атаці Рапіда Граймль міг реабілітуватися за провал, але невдало пробив головою з вбивчої позиції.

Отже, неоднозначна перемога Гента, що вивела віце-чемпіона Бельгії до плей-офф кваліфікації ЛЧ. Там суперником "буйволів" стане київське Динамо. Перший матч зіграють на Геламко Арені 23 вересня.

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