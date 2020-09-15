Гент в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов принимал Рапид. В стартовом составе из трех украинцев на поле вышел только Роман Яремчук, который впоследствии стал одним из героев поединка.

Гент объявил имя нового наставника – клуб Яремчука объяснил увольнение Болони

Бельгийцы в конце первого тайма сумели выйти вперед – отличился немецкий полузащитник "буйволов" Никлас Дорш. После перерыва защитник австрийцев Лео Граймль слишком агрессивно пошел в подкат в своей штрафной и "заработал" пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно выполнил Яремчук, разведя по углам Рихарда Штребингера и мяч. А уже через минуту на поле появился еще один украинец – Роман Безус.

Яремчук на руїнах після революції, Ребров жадає реваншу, Мілевський їде по сенсацію – українці на шляху до групи ЛЧ