Гент – Рапид: Яремчук голом приблизил бельгийцев к противостоянию с Динамо
Форвард сборной Украины Роман Яремчук сумел отличиться в воротах Рапида. Смотрите видео гола на "Футбол 24".
Гент в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов принимал Рапид. В стартовом составе из трех украинцев на поле вышел только Роман Яремчук, который впоследствии стал одним из героев поединка.
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Бельгийцы в конце первого тайма сумели выйти вперед – отличился немецкий полузащитник "буйволов" Никлас Дорш. После перерыва защитник австрийцев Лео Граймль слишком агрессивно пошел в подкат в своей штрафной и "заработал" пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно выполнил Яремчук, разведя по углам Рихарда Штребингера и мяч. А уже через минуту на поле появился еще один украинец – Роман Безус.
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