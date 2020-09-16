Італійський клуб зробив пропозицію Генту щодо оренди Романа Яремчука, повідомляє ТаТоТаке.

Гент – Рапід – 2:1 – відеоогляд матчу, в якому гол Яремчука вивів бельгійців на Динамо

Конкретної інформації щодо того, який саме клуб хоче бачити українця у своєму складі, наразі немає. Яремчук має бажання покинути бельгійський клуб, навіть попри зміну тренера – сам Гент хоче зберегти 24-річного форварда до кінця сезону. Transfermarkt оцінює Романа у 9,5 млн євро.

До слова, Яремчук виступає за Гент з літа 2017-го, куди перебрався з Динамо. У цьому сезоні українець провів вже 5 матчів у футболці бельгійського клубу, відзначився одним голом та одним асистом. Контракт з Гентом розрахований до літа 2023 року.

Гент у нервовому поєдинку здолав Рапід Відень – Яремчук і Ко вийшли на Динамо в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів