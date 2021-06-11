Украинец официально перебрался из Гента в Лудогорец, сообщает официальный сайт бельгийского клуба. Сумма трансфера и сроки контракта пока не разглашаются.

Ярмоленко получил новый вариант продолжения карьеры в Европе – он должен заменить экс-звезду Ла Лиги

"Пластун был добросовестным, неуступчивым защитником, который всегда выполнял свои обязанности и на которого мы всегда могли рассчитывать. Тот, кого даже в те периоды, когда ему не удавалось так часто играть, всегда можно было найти в тренажерном зале дополнительных усилий и упражнений. Мы благодарим Игоря за усилия за последние 3 сезона и желаем успехов в дальнейшей карьере", – говорится в заявлении Гента.

Отметим, что Пластун провел 18 матчей в составе "буйволов" в сезоне 2020/21, записав в свой актив 2 гола.

"На Евро-2020 он не будет статистом": арбитр сделал Украине медвежью услугу – настоящий лидер сборной, истерика в России