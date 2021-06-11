Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Ярмоленко попал в сферу интересов турецкого Галатасарая, который планирует подписать украинца для борьбы за чемпионство Турции, информирует Fotomac.

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При этом, боссы клуба намерены избавиться другого экс-игрока Вест Хэма – Софьяна Фегули, который в свое время ярко выступал в составе испанской Валенсии. Руководство было разочаровано игрой алжирца, который в 25 матчах записал в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

К слову, Ярмоленко провел 24 матча во всех турнирах в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, отметившись 3 голами и 5 ассистами.

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