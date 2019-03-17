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Яремчук оформил дубль за Гент

20:17 199 Читати українською
Яремчук оформил дубль за Гент
Роман Яремчук / фото ФК Гент

Фовард Гента и сборной Украины Роман Яремчук отметился дублем в поединке чемпионата Бельгии.

Украинский нападающий вышел в стартовом составе Гента на матч 30-го тура чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена. Сначала Яремчук на 17-й минуте встречи оказался в нужном месте, в нужное время и забил гол, воспользовавшись ошибкой игрока соперника, а во втором тайме он удвоил преимущество Гента, удачно замкнув прострел.

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Отметим, что Роман забил уже 12 голов в сезоне. К слову, еще один украинец Роман Безус остался на скамейке запасных Гента и появился на поле лишь на 88-й минуте встречи, заменив своего соотечественника.

К слову, Гент благодаря дублю Яремчука переиграл Сент-Трюйден.

Теги
Главное Бельгия Видеоновости Роман Яремчук Роман Яремчук Сент-Трюйден Сент-Трюйден Украинцы за рубежом Гент Гент
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