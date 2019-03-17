Зинченко в Суонси – Ман Сити: герой английских СМИ и фанатов, перепугал Гвардиолу из-за хулигана, отцепил конкурента

Александр Зинченко продолжает собирать хорошие отзывы о своей игре. На этот раз 22-летний украинец удачливо вышел на поле в матче Кубка Англии против Суонси, ,умудрившись заработать высокие оценки за чуть более получаса на поле.

В матче Суонси – Манчестер Сити Зинченко вышел только после перерыва, но и так смог получить высший балл в защитной линии. Александр наиграл на 6,9 от Whoscored. Лишь четверо атакующих игроков команды Гвардиолы, которые не без помощи судейства оформили скандальный камбэк, заслужили оценку получше. Игрок сборной Украины успел отдать 29 передач, из которых одна была ключевой, с 6-й точностью в команде (86,2%). А вот дальние пасы и кроссы на этот раз не пошли: по одной неудачной попытке. Зато Зинченко дважды подчищал ситуации в защите, выиграл одну воздушную дуэль и оба единоборства в отборе мяча, в которые пришлось вступать.

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Во время игры на поле несколько раз выбегали агрессивные молодые болельщики (двум было не более 16-и лет). В одном из этих случаев фанат Суонси едва не атаковал Зинченко перед тем, как его схватил стюард. После того, как прямо на поле болельщик ударил звезду Астон Виллы, в Англии с большим волнением наблюдают каждый подобный случай. "Однажды может случиться то, чего мы хотели бы избежать. Хорошо, что сейчас все завершилось без плохих последствий", – прокомментировал инцидент главный тренер Сити Хосеп Гвардиола.

Полиция Уэльса отметила, что выбегание на поле приравнивается к уголовному преступлению, поэтому за подобные действия будут наказывать со всей строгостью, чтобы искоренить угрожающее явление из футбольных полей Великобритании.

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"Откажитесь от Чилвелла. Продлите Зинченко. Мы нашли нашего парня". Фанаты Манчестер Сити продолжают хвалить Сашу, особенно на фоне того, что его конкурент Делф привез пенальти. Они поменялись местами. Теперь украинец играет в важных матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а в кубковых поединках получает отдых. Однако на этот раз Гвардиола пришлось выпускать Зинченко на замену, чтобы добавить надежности левому флангу. И он справился.

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Только посмотрите на статистику Александра в плане единоборств за последние 10 матчей: не важно, чемпионат это или Кубок Англии, матч ЛЧ – у него 89% успеха в отборах мяча без силового контакта.

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