Зинченко в Суонси – Ман Сити: герой английских СМИ и фанатов, перепугал Гвардиолу из-за хулигана, отцепил конкурента

Александр Зинченко продолжает собирать хорошие отзывы о своей игре. На этот раз 22-летний украинец удачливо вышел на поле в матче Кубка Англии против Суонси, ,умудрившись заработать высокие оценки за чуть более получаса на поле.
В матче Суонси – Манчестер Сити Зинченко вышел только после перерыва, но и так смог получить высший балл в защитной линии. Александр наиграл на 6,9 от Whoscored. Лишь четверо атакующих игроков команды Гвардиолы, которые не без помощи судейства оформили скандальный камбэк, заслужили оценку получше. Игрок сборной Украины успел отдать 29 передач, из которых одна была ключевой, с 6-й точностью в команде (86,2%). А вот дальние пасы и кроссы на этот раз не пошли: по одной неудачной попытке. Зато Зинченко дважды подчищал ситуации в защите, выиграл одну воздушную дуэль и оба единоборства в отборе мяча, в которые пришлось вступать.
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Во время игры на поле несколько раз выбегали агрессивные молодые болельщики (двум было не более 16-и лет). В одном из этих случаев фанат Суонси едва не атаковал Зинченко перед тем, как его схватил стюард. После того, как прямо на поле болельщик ударил звезду Астон Виллы, в Англии с большим волнением наблюдают каждый подобный случай. "Однажды может случиться то, чего мы хотели бы избежать. Хорошо, что сейчас все завершилось без плохих последствий", – прокомментировал инцидент главный тренер Сити Хосеп Гвардиола.
Полиция Уэльса отметила, что выбегание на поле приравнивается к уголовному преступлению, поэтому за подобные действия будут наказывать со всей строгостью, чтобы искоренить угрожающее явление из футбольных полей Великобритании.
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"Откажитесь от Чилвелла. Продлите Зинченко. Мы нашли нашего парня". Фанаты Манчестер Сити продолжают хвалить Сашу, особенно на фоне того, что его конкурент Делф привез пенальти. Они поменялись местами. Теперь украинец играет в важных матчах АПЛ и Лиги чемпионов, а в кубковых поединках получает отдых. Однако на этот раз Гвардиола пришлось выпускать Зинченко на замену, чтобы добавить надежности левому флангу. И он справился.
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Только посмотрите на статистику Александра в плане единоборств за последние 10 матчей: не важно, чемпионат это или Кубок Англии, матч ЛЧ – у него 89% успеха в отборах мяча без силового контакта.
А вот как конкуренцию с Делфом оценил после матча Manchester Evening News, который считает, что Зинченко вместе с Стерлингом и Агуэро перевернул ход игры: "Фабиан не использовал свой шанс. Это был первый выход игрока сборной Англии в стартовом составе за 2 месяца после кубкового матча с Бертоном. Перед этим было поражение от Лестера, когда Делф получил красную карточку.
Да, у него были еще и проблемы с травмами с тех пор, но Гвардиола не очень любит игроков, которых удаляют из-за безрассудных действий. Его красная в матче с Уиганом в прошлом сезоне имела серьезную цену. А тут еще этот неуклюжий подкат, который привел к пенальти в пользу Суонси. Неудивительно, что первым, кого заменили, был Делф. Как не удивляет и выход Зинченко, который помог изменить игру". Если конкурента Александра издание оценило в 2 ужасных балла ("ошибался в защите и ничего не добавлял в нападении"), то украинец получил высокие 7 за" улучшение левого фланга".
Другой портал Squawka еще беспощаднее оценил игру Фабиана. "Делф должен остаться левым защитником в раздевалке. Сити не слишком скучал по своему 50-миллионному защитнику Менди, который был травмирован большую часть прошлого сезона. Ведь Делф замечательного его подменял. Однако сейчас все не так. Фабиан был просто ужасен на поле Суонси. Даже центральные защитники давали больше атаке, да и этот пенальти на его совести...
Когда Гвардиола выпустил Зинченко по позиции вместо Делфа, хотя счет был 0:2, в этом был абсолютный смысл. И больше того... это сработало!" ESPN оценил Александра в 7 баллов, а это третья лучшая оценка в команде Гвардиолы: "Мгновенно усилил левый фланг защиты после выхода на поле".
В определенной степени Зина принял участие в решающей голевой атаке, классно потянув за собой защитника. Фанаты Сити отметили это движение украинца.
"Даже Менди будет трудно выиграть у него конкуренцию, когда вернется. Прямо сейчас Зинченко – наш выбор №1. Столь рад, что он решил остаться и драться за место в составе".
Хватает и просто мемов на тему выигранной конкуренции за место левого защитника.
Другой ресурс болельщиков Сити выдал игроку сборной Украины третью самую высокую оценку – 8. "После его выхода левый фланг стал сильнее в защите и опаснее в атаке. Это очевидный знак того, насколько далеко Зинченко ушел за последние 12 месяцев. Кажется, что он абсолютно поменялся своими позициями с Делфом в составе".
Отметим, что это была первая столь волевая победа Манчестер Сити за несколько сезонов. Под руководством Гвардиолы до игры против Суонси Зинченко и Ко ни разу не отыгрывали 2 мяча. "Мещане" забили больше всего (19 голов) в Кубке Англии 2018/19 среди всех участников и сохраняют шансы на квадрупл – 4 трофея за 1 сезон. Среди соперников в борьбе за второй титул на внутренней арене ни одного гранда: Вулверхэмптон, Уотфорд, Брайтон и Миллуол.
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