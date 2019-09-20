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Гент – Сент-Этьен – 3:2 – видео голов и обзор матча

01:15 0 Читати українською
Гент – Сент-Этьен – 3:2 – видео голов и обзор матча
Роман Яремчук / Getty images

Бельгийский Гент обыграл Сент-Этьен в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

2’ Джонатан Дэвид
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
 
Вахби Хазри 38’
Томас Камински 75’
2’ Джонатан Дэвид
38’ Вахби Хазри
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
75’ Томас Камински

В стартовом составе Гента вышли двое украинцев Роман Яремчук и Игорь Пластун, которые помогли бельгийскому клубу начать выступления в Лиге Европы с победы.

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Команда украинцев набрала 3 очка и вместе с Вольфсбургом возглавляет группу I. Александрия и Сент-Этьен пока без зачетных пунктов в активе.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Гент Гент Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы Видеоновости Гент - Сент-Этьен
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