Гент – Сент-Этьен – 3:2 – видео голов и обзор матча

Бельгийский Гент обыграл Сент-Этьен в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В стартовом составе Гента вышли двое украинцев Роман Яремчук и Игорь Пластун, которые помогли бельгийскому клубу начать выступления в Лиге Европы с победы.

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Команда украинцев набрала 3 очка и вместе с Вольфсбургом возглавляет группу I. Александрия и Сент-Этьен пока без зачетных пунктов в активе.