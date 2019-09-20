toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - АЛЕКСАНДРИЯ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил

00:11 110 Читати українською
Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил
Порту – Янг Бойз / ФК Порту

Состоялись заключительные поединки игрового дня на групповом этапе Лиги Европы.

2’ Джонатан Дэвид
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
 
Вахби Хазри 38’
Томас Камински 75’
2’ Джонатан Дэвид
38’ Вахби Хазри
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
75’ Томас Камински

Лига Европы 2019/20, групповой этап

Группа G

Рейнджерс – Фейеноорд – 1:0

Гол: Оджо, 24

Нереализованный пенальти: Тавернье, 10 (Р)

Порту – Янг Бойз – 2:1

Голы: Соареш, 8, 29 – Нсаме, 15 (пенальти)

Группа H

Эспаньол – Ференцварош – 1:1

Голы: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

Лудогорец – ЦСКА Москва – 5:1

Голы: Вандерсон, 48, Лукоки, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пенальти) – Дивеев, 11

Группа I

Гент – Сент-Этьен – 3:2

Голы: Дэвид, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазри, 38, Камински, 75 (автогол)

Лига Европы: Базель деклассировал Краснодар, Севилья разгромила Карабах, Копенгаген переиграл Лугано, сенсация Дюделанжа

Рейнджерс под руководством Стивена Джеррарда минимально переиграл Фейеноорд на Айброксе. "Синие" должны были открывать счет уже на 10-й минуте, но Джеймс Тавернье с пенальти попал в штангу. Зато забил воспитанник Ливерпуля Шей Оджо, подхвативший мяч на подступах к штрафной и разрядивший пушку метров с 25-ти.

В другом матче этой группы Порту дома одолел Янг Бойз. Главную роль у "драконов" сыграл Тикинью Соареш. Бразилец продемонстрировал голевое чутье, дважды оказавшись в нужном месте в нужное время еще в первом тайме. Швейцарцы смогли ответить лишь одним мячом – Жан-Пьер Нсаме уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

Настоящие сенсации случились в квартете H. "Украинский" Ференцварош с Зубковым, Игнатенко, Харатиным в старте и Сергеем Ребровым на тренерской скамье выстоял в Испании в матче с Эспаньолом. Венгры открыли счет благодаря автоголу капитана "попугаев" Хави Лопеса. Каталонцы выровняли положение во втором тайме, забив спорный гол усилиями Варгаса – в этот момент травмированный защитник "Фради" лежал в собственной штрафной площадке, однако арбитр и оппоненты его проигнорировали. Но развить успех Эспаньол не сумел – 1:1 в итоге.

Зато в болгарском Разграде произошел камбэк и громкий разгром одновременно. Лудогорец быстро пропустил от московского "армейца" Дивеева, но ответил бешеной 5-минуткой на старте второго тайма, когда Вандерсон, Лукоки и Кешерю перевернули ход матча с ног на голову. А еще 20 минут спустя последний сумел оформить хет-трик, воспользовавшись ошибками ЦСКА в обороне.

Яремчук невероятным спринтом за Гент обеспечил гол в ворота Сент-Этьена

Голевую перестрелку устроили бельгийский Гент и французский Сент-Этьен. Более меткими оказались "буйволы", забившие трижды – дубль Джонатана Дэвида плюс гол Перрена в собственные ворота. За "зеленых" забивали Вахби Хазри и Камински (тоже автогол). К слову, Игорь Пластун провел на поле все 90 минут, Роман Яремчук сыграл на 9 минут меньше, а Роман Безус просидел весь матч на скамейке запасных.

blog_ava
Динамо – Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было
19 сентября
9300
Теги
Гент Гент Сент-Этьен Сент-Этьен Лига Европы Гент - Сент-Этьен Украинцы за рубежом Игорь Пластун Игорь Пластун Янг Бойз Янг Бойз Фейеноорд Фейеноорд Роман Яремчук Роман Яремчук Рейнджерс - Фейеноорд Порту - Янг Бойз Эспаньол - Ференцварош Лудогорец - ЦСКА Москва Даниил Игнатенко Даниил Игнатенко Игорь Харатин Игорь Харатин Александр Зубков Александр Зубков Сергей Ребров Сергей Ребров Эспаньол Эспаньол Рейнджерс Рейнджерс Порту Порту ЦСКА Москва ЦСКА Москва Ференцварош Ференцварош Лудогорец Лудогорец
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
40
мин
СК Днепр-1
19:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук