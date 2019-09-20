Лига Европы: ЦСКА Москва опозорился в Болгарии, "украинский" Ференцварош выстоял в Испании, Гент с украинцами победил

Состоялись заключительные поединки игрового дня на групповом этапе Лиги Европы.

Лига Европы 2019/20, групповой этап

Группа G

Рейнджерс – Фейеноорд – 1:0

Гол: Оджо, 24

Нереализованный пенальти: Тавернье, 10 (Р)

Порту – Янг Бойз – 2:1

Голы: Соареш, 8, 29 – Нсаме, 15 (пенальти)

Группа H

Эспаньол – Ференцварош – 1:1

Голы: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

Лудогорец – ЦСКА Москва – 5:1

Голы: Вандерсон, 48, Лукоки, 50, Кешерю, 52, 68, 73 (пенальти) – Дивеев, 11

Группа I

Гент – Сент-Этьен – 3:2

Голы: Дэвид, 2, 43, Перрен, 64 (автогол) – Хазри, 38, Камински, 75 (автогол)

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Рейнджерс под руководством Стивена Джеррарда минимально переиграл Фейеноорд на Айброксе. "Синие" должны были открывать счет уже на 10-й минуте, но Джеймс Тавернье с пенальти попал в штангу. Зато забил воспитанник Ливерпуля Шей Оджо, подхвативший мяч на подступах к штрафной и разрядивший пушку метров с 25-ти.

В другом матче этой группы Порту дома одолел Янг Бойз. Главную роль у "драконов" сыграл Тикинью Соареш. Бразилец продемонстрировал голевое чутье, дважды оказавшись в нужном месте в нужное время еще в первом тайме. Швейцарцы смогли ответить лишь одним мячом – Жан-Пьер Нсаме уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки.

Настоящие сенсации случились в квартете H. "Украинский" Ференцварош с Зубковым, Игнатенко, Харатиным в старте и Сергеем Ребровым на тренерской скамье выстоял в Испании в матче с Эспаньолом. Венгры открыли счет благодаря автоголу капитана "попугаев" Хави Лопеса. Каталонцы выровняли положение во втором тайме, забив спорный гол усилиями Варгаса – в этот момент травмированный защитник "Фради" лежал в собственной штрафной площадке, однако арбитр и оппоненты его проигнорировали. Но развить успех Эспаньол не сумел – 1:1 в итоге.

Зато в болгарском Разграде произошел камбэк и громкий разгром одновременно. Лудогорец быстро пропустил от московского "армейца" Дивеева, но ответил бешеной 5-минуткой на старте второго тайма, когда Вандерсон, Лукоки и Кешерю перевернули ход матча с ног на голову. А еще 20 минут спустя последний сумел оформить хет-трик, воспользовавшись ошибками ЦСКА в обороне.

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Голевую перестрелку устроили бельгийский Гент и французский Сент-Этьен. Более меткими оказались "буйволы", забившие трижды – дубль Джонатана Дэвида плюс гол Перрена в собственные ворота. За "зеленых" забивали Вахби Хазри и Камински (тоже автогол). К слову, Игорь Пластун провел на поле все 90 минут, Роман Яремчук сыграл на 9 минут меньше, а Роман Безус просидел весь матч на скамейке запасных.