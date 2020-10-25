Яремчук создал один из самых эффектных моментов недели в Лиге Европы – УЕФА выделил магический топ-4
Форвард Гента и сборной Украины Роман Яремчук получил награду за яркие действия в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
УЕФА отметил яркие моменты, созданные Леоном Бейли, Галену, Романом Яремчуком и Саму Чуквуезе в своем твиттере.
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Отметим, что только у украинца не получилось отдать голевую передачу, но это не его вина – после элегантного обыгрыша Роман выкатил на партнера, который пробил в защитника. У других игроков их передачи приводили к забитому голу.
Напомним, Гент минимально уступил Словану (0:1) и расположился на третьем месте группы L.
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