Лига Жупиле, 10-й тур

Гент – Генк – 1:2

Голы: Кастро-Монтес, 24 – Бонгонда, 40, Грошовски, 84

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Гент принимал принципиального соперника на своем поле. В старте на матч вышли Роман Яремчук и Роман Безус, а вот Игорь Пластун провел весь матч на скамейке запасных. Поединок начался удачно для команды Вима Де Декера, ведь его подопечные забили уже на 22 минуте мощным ударом из штрафной. Стоит отметить, что голевую атаку начал Роман Яремчук, отдав разрезной пас на фланг. Однако еще до перерыва Генк сумел отквитать мяч ударом головой.

Второй тайм прошел в борьбе. На 62 минуте был заменен Роман Безус. А в конце поединка на команду Де Декера ожидало разочарование в виде пропущенного гола. Это Грошовски протянул мяч несколько метров и пушечным ударом из дальней дистанции поразил дальний угол. Яремчук и компания не сумели сравнять счет до финального свистка. 1:2 – Гент расположился на 13 строчке с 9-ю очками, а Генк идет восьмым с 16-ю зачетными пунктами.

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