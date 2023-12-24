"Моряков" покинул один из руководителей. Владимир Генинсон решил отойти от дел в одесском клубе.

"В декабре 2021-го мы принимали фарм-клуб, а до конца года, за какие-то три недели создали амбициозный проект с новым старым тренером и новыми лицами.

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7 февраля 2022-го должны были вернуть футбол Одессе. 25 тысяч билетов на игру с Мариуполем продано за несколько дней, однако проклятая война сломала все планы. Лето 2022-го... Опять за три недели пересобираем команду. Но условия другие, мир изменился.... Получилось не так, как мы хотели. Команда заканчивает первый круг внизу турнирной таблицы.

Зимний перерыв – удачная трансферная кампания, мощная тренерская работа: Черноморец во втором круге по игре и набранным очкам – одна из лучших команд лиги. Пересмотрите матчи с Шахтером, Кривбассом, Динамо. В итоге – мы в десятке. Хотя в нас почти никто не верил.

Лето 2023-го... Снова тяжелая работа по сбору боеспособной команды в условиях военного положения. Удается усилить команду за счет сильных свободных агентов. Черноморец в первой половине первого круга постоянно ведет борьбу за топ-3. Да, далеко не самая длинная скамейка запасных и другие обстоятельства не дали закрепиться в группе лидеров, но к зимнему перерыву мы подходим с высоко поднятой головой и в качестве полуфиналистов Кубка Украины.

За два года 4 раза пересобирали, даже перезапускали команду. 27 новых игроков, 15 легионеров, 68 официальных предложений, 172 отобранных игрока, более 500 проанализированных футболистов. А сколько часов недосыпа?" – цитирует Генинсона "ТаТоТаке".

Напомним, на зимнюю паузу Черноморец ушел на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка (и имеет игру в запасе).

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