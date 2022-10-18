Збірна України у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи отримала дуже непростих суперників. Про чергового з них дивіться на "Футбол 24".

У відборі на чемпіонат Європи 2024 року жереб звів українців із досить непростими суперниками. Серед інших, за путівку на європершість доведеться боротися із англійцями та італійцями. Футбол 24 продовжує згадувати, як збірна України, грала проти цих топ-команд. Після Італії – на черзі збірна Англії, якій вдалося завдати "синьо-жовтим" однієї з найболючіших поразок в історії. Дивіться відео на YouTube-каналі Футбол 24.