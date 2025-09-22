После раннего гола в исполнении Эрлинга Холанда Арсенал доминировал большую часть встречи и заслуживал сравнять счет намного раньше 90+3-й минуты. Однако это событие произошло только в компенсированное время – забил Габриэл Мартинелли.

Арсенал вырвал ничью против Ман Сити на 90+3 – Артета джокерами сломал "автобус" Гвардиолы, который целовал арбитра

Однако фантастическую голевую передачу на бразильца в этом эпизоде выполнил летний новичок "канониров" Эберечи Эзе. Он "черпаком" забросил мяч в свободную зону перед своим партнером со своей половины поля, несмотря на то, что команда Пепа Гвардиолы действовала на тот момент времени уже в пять защитников. Этим ассистом можно наслаждаться бесконечно.