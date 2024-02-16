Гениальная комбинация в видеообзоре матча Милан – Ренн – 3:0
10:22 - Читати українською
Милан разгромил Ренн в первом матче предварительного раунда плей-офф Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Бомбардирские способности прорезались у Рубена Лофтуса-Чика. Полузащитник Милана организовал команде комфортный перевес, дважды забив головой.
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Леау и Эрнандес поставили точку великолепной комбинацией. Рафа пяткой запустил Тео, тот вернул в касание, удар также в касание – 3:0. Ответный матч во Франции выглядит формальностью.
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