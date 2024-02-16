Геніальна комбінація у відеоогляді матчу Мілан – Ренн – 3:0
10:22 - Читать на русском
Мілан розгромив Ренн у першому матчі попереднього раунду плей-офф Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
Бомбардирські здібності прорізалися у Рубена Лофтуса-Чіка. Півзахисник Мілана організував команді комфортну перевагу, двічі забивши головою.
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Леау та Ернандес поставили крапку чудовою комбінацією. Рафа п'ятою запустив Тео, той повернув у дотик, удар також у дотик – 3:0. Матч-відповідь у Франції виглядає формальністю.
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