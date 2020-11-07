Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал обвинения греческих СМИ относительно того, что украинская сторона не должным образом приняла АЕК, а четверо игроков соперника заболели COVID-19 после матча с луганским клубом.

"К приему гостей, вопросам их приезда, размещения в гостинице, мерах предосторожностей, связанных с коронавирусом, мы не имеем отношения. Наша сфера ответственности – стадион. У каждого, кто был допущен в чашу арены, был бейджик с результатами теста, их проверял делегат матча. Поэтому обвинения греков в наш адрес беспочвенны, это их проблемы и проблемы фирмы, с которой они работали в этом вопросе.

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Наши футболисты за два дня до матча прошли тестирование, никаких положительных результатов не было. У АЕКа на игру не прилетел главный тренер, он заболел. Поэтому, можно сказать, они сами привезли больных футболистов. Тем более, что после игры с Зарей они сказали, что у одного из их игроков поднялась температура, поэтому они срочно улетают домой.

Будем ли мы сейчас проводить внеплановое тестирование наших игроков? Не думаю. Протокол мы соблюдаем и готовимся к матчу чемпионата.

Что касается наших результатов в Лиге Европы, то есть обстоятельства, которые привели к такому результату. Это наша внутрення проблема, с которой мы будем разбираться. Черная полоса Зари рано или поздно закончится, мы будем стараться достойно провести оставшиеся матчи", – сказал Оганов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, Заря после 3-х туров находится на дне турнирной таблицы группы G В Лиге Европы, не добыв пока ни одного очка.

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