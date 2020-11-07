Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов прокоментував звинувачення грецьких ЗМІ щодо того, що українська сторона неналежним чином прийняла АЕК, а четверо гравців суперника захворіли на COVID-19 після матчу з луганським клубом.

"До прийому гостей, питань їхнього приїзду, розміщення в готелі, заходів безпеки, пов'язаних з коронавірусом, ми не маємо відношення. Наша сфера відповідальності – стадіон. У кожного, хто був допущений в чашу арени, був бейджик з результатами тесту, їх перевіряв делегат матчу. Тому звинувачення греків на нашу адресу безпідставні, це їхні проблеми і проблеми фірми, з якою вони працювали в цьому питанні.

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Наші футболісти за два дні до матчу пройшли тестування, жодних позитивних результатів не було. У АЕКа на гру не прилетів головний тренер, він захворів. Тому, можна сказати, вони самі привезли хворих футболістів. Тим більше, що після гри з Зорею вони сказали, що в одного з їхніх гравців піднялася температура, тому вони терміново летять додому.

Чи будемо ми зараз проводити позапланове тестування наших гравців? Не думаю. Протоколу ми дотримуємося і готуємося до матчу чемпіонату.

Що стосується наших результатів в Лізі Європи, то є обставини, які призвели до такого результату. Це наша внутрішня проблема, з якою ми будемо розбиратися. Чорна смуга Зорі рано чи пізно закінчиться, ми будемо намагатися гідно провести решту матчів", – сказав Оганов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Зоря після 3-х турів перебуває на дні турнірної таблиці групи G Ліги Європи, не здобувши поки жодного очка.

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