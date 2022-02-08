"Я об этом впервые слышу, лучше у Мирчи Луческу спросить. Честно говоря, лично я не владею такой информацией. У Динамо сейчас достаточно защитников.

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Сейчас многие могут писать о том, что якобы нам нравятся бразильские защитники, итальянские или украинские. Мы с командой сейчас находимся в Анталии. Возможно, кто-нибудь в Киеве того или иного игрока предлагает – не знаю.

Еще раз повторю: я не слышал об этом игроке. А что касается Шерифа, то к тираспольскому клубу отношусь с уважением. В прошлом году он сделал сенсационный результат", – сказал Чохонелидзе в комментарии Meta-ratings.

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