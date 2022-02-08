"Я про це вперше чую, краще у Мірчі Луческу запитати. Щиро кажучи, особисто я не володію такою інформацією. У Динамо зараз достатньо захисників.

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Зараз багато хто може писати про те, що нібито нам подобаються бразильські захисники, італійські чи українські. Ми з командою зараз перебуваємо в Анталії. Можливо, хтось у Києві того чи іншого гравця пропонує – не знаю.

Ще раз повторю: я не чув про цього гравця. А щодо Шерифа, то до тираспольського клубу належу з повагою. Минулого року він зробив сенсаційний результат", – сказав Чохонелідзе у коментарі Meta-ratings.

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