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Климовский снова станет тренером Олимпика, – журналист

18:47 55 Читати українською
Климовский снова станет тренером Олимпика, – журналист
Игорь Климовский / Олимпик

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о назначении нового тренера Олимпика.

24’ Фабинью
62’ Сергей Политыло
 
Алексей Гуцуляк 26’
Франциско Ди Франко 42’
Алексей Гуцуляк 65’
24’ Фабинью
26’ Алексей Гуцуляк
42’ Франциско Ди Франко
62’ Сергей Политыло
65’ Алексей Гуцуляк

"С назначением полноценного тренера у Олимпика дела складываются не так быстро, как бы того хотелось. Поэтому, решено на ближайшее время доверить команду Игорю Климовскому, который в статусе и.о. уже давал результат весной и не остался на должности только из-за отсутствия нужного диплома", – написал Бурбас на своей странице в твиттере.

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Напомним, Олимпик уволил Жулио Сезара после поражения от Карпат со счетом 1:3 в четвертом туре УПЛ. Донецкая команда еще не одерживала очков в УПЛ 2019/20.

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Напомним, Климовский исполнял обязанности главного тренера Олимпика с апреля этого года до окончания сезона, после увольнения Вячеслава Шевчука.

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Теги
Олимпик Олимпик Игорь Бурбас Игорь Климовский Игорь Климовский Олимпик - Карпаты
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