Климовский снова станет тренером Олимпика, – журналист

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал о назначении нового тренера Олимпика.

"С назначением полноценного тренера у Олимпика дела складываются не так быстро, как бы того хотелось. Поэтому, решено на ближайшее время доверить команду Игорю Климовскому, который в статусе и.о. уже давал результат весной и не остался на должности только из-за отсутствия нужного диплома", – написал Бурбас на своей странице в твиттере.

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Напомним, Олимпик уволил Жулио Сезара после поражения от Карпат со счетом 1:3 в четвертом туре УПЛ. Донецкая команда еще не одерживала очков в УПЛ 2019/20.

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Напомним, Климовский исполнял обязанности главного тренера Олимпика с апреля этого года до окончания сезона, после увольнения Вячеслава Шевчука.