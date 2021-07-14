"Скажу так: точку в своей футбольной деятельности я не поставил. Скорее всего, я вернусь.

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Но вернусь в тот проект, который мне интересен. И в тот город, где нет футбола и где я буду в этой сфере один. Сегодня в Киеве в УПЛ есть Динамо, и Шахтер уже в столицу перебрался.

Я хочу развивать футбол там, где будет болельщик, где мне будет интересно создать академию, в которой каждый мальчишка в возрасте от пяти лет и старше сможет понимать, что он должен стремиться в основную команду клуба, представляющую тот город", – сказал Гельзин в комментарии FanDay.

Напомним, ранее Гельзин работал в донецком Металлурге вице-президентом, а затем, в 2001 году, создал Олимпик.

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