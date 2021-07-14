Гельзін планує створити новий футбольний клуб
Президент донецького Олімпіка Владислав Гельзін має план щодо реалізації нового футбольного проекту.
"Скажу так: крапку у своїй футбольній діяльності я не поставив. Швидше за все, я повернуся.
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Але повернуся в той проект, який мені цікавий. І в те місто, де немає футболу і де я буду у цій сфері один. Сьогодні у Києві в УПЛ є Динамо, та й Шахтар вже у столицю перебрався.
Я ж хочу розвивати футбол там, де буде уболівальник, де мені буде цікаво створити академію, в якій кожен хлопчисько у віці від п'яти років і старше зможе розуміти, що він повинен прагнути до основної команди клубу, що представляє це місто", – сказав Гельзін у коментарі FanDay.
Нагадаємо, раніше Гельзін працював у донецькому Металурзі віце-президентом, а згодом, у 2001 році, створив Олімпік.
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