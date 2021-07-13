"Олимпик будет играть в Первой лиге? Ко мне пришли ребята и сказали, что готовы сохранить клуб. В Высшую лигу мы не готовы заявляться, поэтому решили пойти в Первую лигу.

Динамо начнет сезон УПЛ в августе – источник назвал дату проведения перенесенного матча 1-го тура

Рад, что нашлись люди, которые будут инвестировать в футбол. Так что у нашего клуба будут новый президент и новые инвесторы", – поделился Гельзин в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, Олимпик недавно заявил о снятии с УПЛ. Место дончан в элите, скорее всего, займет Минай, который предыдущую кампанию завершил на последней ступеньке и понизился в классе.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21