"Несмотря на последние события, мы все равно рады, что получили аттестат. Были замечания по финансах, ДЮСШ, академии. Мы показали, что работаем на развитие футбола, и считаю, заслуженно получили аттестат", – рассказал Гельзин в комментарии Meta-ratings.

Олимпик официально получил аттестат УПЛ на сезон 2021/22

Впрочем, президент Олимпика не спешит впадать в эйфорию. По его словам, вопрос о дальнейшей судьбе клуба остается открытым. Окончательное решение будет принято в начале июня.

Напомним, прошлый сезон Олимпик завершил на предпоследней строчке УПЛ, опередив лишь Минай.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21