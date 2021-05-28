Донецкий клуб на своем официальном сайте объявил об успешном получении аттестата на УПЛ 2021/22.

Яя Туре официально покинул Олимпик

Ряд источников сообщал о проблемах донецкого клуба. Не исключалось даже исчезновение, однако реальность оказалась значительно приятнее для Олимпика. Команда Романа Санжара планирует начать подготовку к новому сезону 14 июня.

Напомним, что проблемы с аттестацией приписывали и Десне с Ингульцом, но о снятии этих клубов с чемпионата речи не было.

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