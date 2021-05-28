Олимпик официально получил аттестат УПЛ на сезон 2021/22
13:21 - Читати українською
Беспокойство о будущем Олимпика оказалось преждевременным.
Донецкий клуб на своем официальном сайте объявил об успешном получении аттестата на УПЛ 2021/22.
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Ряд источников сообщал о проблемах донецкого клуба. Не исключалось даже исчезновение, однако реальность оказалась значительно приятнее для Олимпика. Команда Романа Санжара планирует начать подготовку к новому сезону 14 июня.
Напомним, что проблемы с аттестацией приписывали и Десне с Ингульцом, но о снятии этих клубов с чемпионата речи не было.
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