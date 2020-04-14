Гельзин назвал преимущества трансферной политики Суркиса в Динамо

Президент Олимпика Владислав Гельзин пожаловался, что трудно удовлетворять прихоти каждого нового тренера.

"Приходит новый тренер и начинается "новая метла". Если я доверяю тренеру, то доверяю и его выбору, когда он говорит, что ему этот футболист нужен, а тот не нужен. Или иначе зачем тогда тренер?

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Поэтому и происходит так. Пришел Висенте, взял новых людей, пошел Висенте. А мы дальше боремся. Пришел Жулио Сезар, взяли футболистов для него, разогнали тех, что были – ни одного матча не выиграли. Вот и весь результат. Так бывает иногда с тренерами.

Все говорят, что Игорь Суркис влияет на трансферную политику Динамо. Так, может, и надо влиять, чтобы не было такого, что набрали футболистов, а потом приходит новый тренер и вновь набирает. Палка имеет два конца", – цитирует Гельзина football.ua.

Напомним, 23-х туров УПЛ Олимпик находится на 11-й строчке турнирной таблицы.

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