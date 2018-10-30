Гельзин: Будем выяснять, действительно ли наш пресс-атташе играл в чемпионате "ДНР"

Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал скандал с пресс-атташе клуба Олегом Барковым.

"Сейчас Олег на выезде с командой (завтра, 31 октября, Олимпик в Харькове будет играть матч 1/8 финала Кубка Украины с Шахтером, – прим. Футбол 24). Когда вернется, то будем общаться и выяснять это правда, или это какая-то хрень. Для меня вообще непонятна эта ситуация.

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Нужно будет хорошо разобраться в ситуации. Говорить о наказании рано. Живем в сложное время и поспешных решений принимать нельзя", – сказал Гельзин depo.ua.

Пресс-атташе Олимпика Олег Барков подозревается в участии в матче чемпионата "ДНР" в составе макеевского Арсенала.

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