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Гельзін: Будемо з'ясовувати, чи дійсно наш прес-аташе грав у чемпіонаті "ДНР"

16:28 877 Читать на русском
Гельзін: Будемо з'ясовувати, чи дійсно наш прес-аташе грав у чемпіонаті "ДНР"
Владислав Гельзін / ФК Олімпік

Президент Олімпіка Владислав Гельзін прокоментував скандал із прес-аташе клубу Олегом Барковим.

"Зараз Олег на виїзді з командою (завтра, 31 жовтня, Олімпік в Харкові гратиме матч 1/8 фіналу Кубка України з Шахтарем – прим. Футбол 24). Коли повернеться, то будемо спілкуватися і з'ясовувати чи це правда, чи це якась хрінь. Для мене взагалі незрозуміла ця ситуація.

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Потрібно буде добре розібратися в ситуації. Говорити про покарання рано. Живемо в складний час і поспішних рішень приймати не можна", – сказав Гельзін depo.ua.

Прес-аташе Олімпіка Олег Барков підозрюється в участі в матчі чемпіонату "ДНР" у складі макіївського Арсенала.

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Теги
Олімпік Олімпік Владислав Гельзін Владислав Гельзін
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