Гельзин прокомментировал скандальное интервью Гая

По мнению президента Олимпика Владислава Гельзина, Гаю стоило говорить только о футболе.

"Сразу подчеркиваю, что это его личная позиция и она не совпадает с позицией клуба. Почему он дал это интервью – для меня загадка.

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Он футболист и должен говорить на спортивные темы. Для чего он влез в политику? Такого делать не нужно. Но не думаю, что его заявления могут ударить по нашему клубу.

Я не знаю, как мы должны наказывать футболиста за его личное мнение", – сказал он в комментарии Depo.ua.

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