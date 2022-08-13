Первое Классическое сезона 2022/23 состоится лишь в 7-м туре УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги. Предварительная дата проведения дуэли 15 октября, номинальным хозяином станет донецкая команда.

Динамо начинает с Ингульцем, Шахтер с Металлистом 1925 – в сеть слили календарь первого круга УПЛ

Первый тур УПЛ стартует 23 августа – время проведения поединков держат в тайне. К слову, на сайте указано, что Динамо в этот день сыграет на выезде с Ингульцем, однако у киевлян 23 августа запланирован ответный матч с Бенфикой в ​​рамках квалификации в Лигу чемпионов, поэтому игра с петровцами будет перенесена.

Завершающий круг первой части сезона состоится 26 ноября. Второй круг начнется 4 марта, а завершить чемпионат планируют 3 июня.

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